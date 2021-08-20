Acun'un Yunanistan'dan tatil paylaşımı: Sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın ablasıyla!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Çağla Altunkaya ile sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor.

Ilıcalı ve sevgilisinin tatiline, boşandığı Şeyma Subaşı'nın ablası ve eniştesi de eşlik ediyor.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ABLASI DA KAREDE

Acun Ilıcalı, Yunanistan'ın Sisam adasındaki tatillerinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf karesinde Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl'ın da yer alması hemen fark edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Kübra Açıl ve Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında görüntülenmişti. Bu kareler sonrası Şeyma Subaşı'nın ablasına ne diyeceği merak konusu oldu.