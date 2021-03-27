Son Dakika
KEMAL KILIÇDAROĞLU: “YEREL YÖNETİMLERDEKİ BAŞARIMIZ, MERKEZİ YÖNETİMDE SAĞLAYACAĞIMIZ BAŞARININ İŞARETLERİ”
Acun, Nisa ve Murat Yağcı'yı İnstagram hesabından neden sildi?
Acun Ilıcalı, Surivor 2021 partisi için birçok yarışmacıyı davet etti. Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı partisine çağırmadı ve Instagram hesabından sildi.
Magazin 27.03.2021, 19:56
7
Survivor 2021 birleşme partisi için Acun Ilıcalı birçok yarışmacıyı davet etti. Ilıcalı, Survivor Ektra, Survivor Panorama ve eski Survivor yarışmacılarını da birleşme partisine davet etti.
Öte yandan Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.
TAMAMEN SİLDİ
Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı sosyal medya hesabı Instagram'dan da sildiği ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020 kadrosuna kattığı Nisa ve Barış'ı Survivor 2021 Birleşme partisine davet etmemesi ve silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.