Acun IlıcalıEbru Gündeş ile anlaştı

Acun Ilıcalı, TV'de ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk oldu.

Ilıcalı, O Ses Türkiye programına ilişkin merak edilen jüri konusuna da açıklık kazandırdı.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye programında Hadise'nin jüri koltuğunda olmayacağını onun yerine Ebru Gündeş'in olacağını söyledi.

"EBRU GÜNDEŞ GELİYOR"

Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz.

HER ŞARKICIDAN JÜRİ ÜYESİ OLMUYOR

O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.

OĞUZHAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler." ifadelerini kullandı.

HADİSE-EBRU GÜNDEŞ KRİZİ

O Ses Türkiye'de yapılan jüri değişikliği Hadise ile Ebru Gündeş arasında yaşanan Reza Zarrab krizini de akıllara getirdi.

Bilindiği üzere; Hadise ile Reza Zarrab arasında gizli bir aşk yaşandığı üzerine Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'dan boşandığı iddiaları magazin gündeminde uzun süre yer tutmuştu.

Gündeş'in, tekrar O Ses Türkiye jüriliğini kabul edip Hadise'yi yerinden etmesi, 'Ebru Hadise'den intikamını alıyor' şeklinde yorumlandı.