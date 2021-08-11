Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüriliği için Meryem Uzerli ile anlaştı

Ocak ayında ikinci kez anne olan ve uzun zamandır yurt dışında yaşayan Meryem Uzerli, ekranlara dönmek için hazırlıklara başladı. Gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan oyuncunun yeni sezon için Acun Ilıcalı'yla anlaştığı konuşulmaya başlandı.

MERYEM, ACUN'UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

MedyaTava'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl'dan ayrıldıktan sonra 2014'ten beri çalışmak istediği Meryem Uzerli'yi sonunda ikna etti. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ikilinin prensip olarak anlaştığı ileri sürüldü. Uzun zamandır ekranda olmayan Uzerli, yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda olmaya sıcak baktı. Ancak oyuncu net kararını diğer jüri üyelerini gördükten sonra karar verecek.

Acun Ilıcalı, 2014'ten bu yana Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

haberler.com / Ecem Altan