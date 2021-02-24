Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce anne olan kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin fotoğrafı ortaya çıktı. Banu Ilıcalı, kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yaptı.

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Begüm'ü kucağına almıştı.

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016'da Efe Ceyhun'la evlenmişti.

İşte, Acun Ilıcalı'nın torunu: