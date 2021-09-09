banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek
Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek

Acun Ilıcalı, Naciye Teyze'yle yer sofrasında

Naciye Acaroğlu, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Magazin 09.09.2021, 16:34
Acun Ilıcalı, Naciye Teyze'yle yer sofrasında

Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu Konya'daki evinde ziyaret etti. Acun Ilıcalı'ya yakın dostu Esat Yontunç eşlik etti.

"HATIRŞİNAZ ACUN'UM"

Naciye Acaroğlu, Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. "Hatırşinas Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esat'ıma da selam olsun "

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0