Acun Ilıcalı mahkemelik oldu...

Ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye’de 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen'in seslendirdiği Papatya şarkısı için Acun Ilıcalı’nın yapım şirketini savcılığa şikayet etti.

'ESERİN MANEVİ DOKUSUNUN ZEDELENDİĞİ BELİRTİLDİ'

Şarkının programda izinsiz bir şekilde seslendirildiğini ve sözlerinin yarışmacı tarafından değiştirildiğini söyleyen mirasçılar, eserin manevi dokusunun zedelendiğini belirtti. Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini dile getirdi.

"İZİNSİZ KULLANMASI SEBEBİYLE..."

Daha önce de şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla sebebiyle ünlü televizyoncuya dava açmışlardı. Mahkeme, 55 bin 200'er liralık tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesi yönünde karar vermişti.