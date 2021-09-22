Acun Ilıcalı, kendi objektifinden kuş bakışı İstanbul manzarası paylaştı

Televizyoncu, sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, İstanbul semalarına yükseldi.

Dün gece İstanbul'a uçtuğunu belirten bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, kendi objektifinden İstanbul manzarasını aktardı.

KENDİ OBJEKTİFİNDEN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Ilıcalı, akşam saatlerinde uçaktan çektiği görüntü ile köprüleriyle ve ışıklarıyla büyüleyen İstanbul paylaşımını resmi Instagram hesabından yaptı.

MANZARA GÖZ KAMAŞTIRDI

Görüntüde köprülerin, İstanbul Boğazı'nın ihtişamı bakanların gözlerini kamaştırdı.