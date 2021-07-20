Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Acun Ilıcalı, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Şeyma Subaşı ile çok iyi iki arkadaş olduklarını söyleyen Ilıcalı, "Çocuğumuz var. Açık söyleyeyim, hatalarımdan kaynaklanan özel hayattaki başarısızlıkların faturasını ilk olarak kendime kestim. Bunun sonuçlarını da göğüslemek zorundayım. Bende şu yok: 'İlişki yaşadık bitti, bir daha görüşmeyelim.' Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum" dedi.

Ilıcalı, "Şeyma Subaşı hakkında son çıkan ayrılık haberlerinin ardından sizin ona İbiza’dan ev tuttuğunuz söylendi" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında. Bizim aramızda 'Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı' diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim.

'KAFASINDA 'ACUN'DAN ŞU KADAR PARA ALAYIM' DİYE BİR DÜŞÜNCESİ, PLANI HİÇ OLMAMIŞTIR'

Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi. Zaten onun kafasında 'Acun’dan şu kadar para alayım' diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır."

Ilıcalı, kendisi hakkında yapılan 'nafaka rekortmeni' yorumları için de "Bu bana mutluluk veriyor. Çocuklarımın annelerine sağlayacağım iyi ortam, aslında çocuklarıma sağladığım ortamdır" ifadesini kullandı.

'MAÇLARDA BÜYÜK DELİLİK YAPACAĞIM'

Ilıcalı, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen platformuyla ilgili de konuştu.

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, "Hedef Netflix'i geçmek mi?" sorusuna "Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez" yanıtını verdi.

UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."



Kaynak: Hürriyet