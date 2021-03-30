Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı sildi

TV8'in sahibi ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın şimdilerde aşk yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram hesabından silmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Barış ve Nisa, Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ederken, ünlü televizyoncunun neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu olmuştu.

PERFORMANSI BARDAĞI TAŞIRDI

TV100'de yer alan habere göre, Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan Nisa Bölükbaşı'nın performansı sosyal medyada tepki çekmişti.

İddialara göre, Ilıcalı'nın daha önce oyunculuğu konusunda uyardığı Nisa Bölükbaşı'nın bunu dikkate almaması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Oyunculuk performansından dolayı eleştirilen Bölükbaşı'nın Acun Ilıcalı ile arası açıldı. Ilıcalı ise Nisa ve Barış Murat Yağcı'yı takipten çıktı.

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr