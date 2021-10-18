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Acun gizli tutamadı! Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ifşa edildi
Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutmayı planlayan Acun Ilıcalı'nın kadrosu ifşa oldu.
Magazin 18.10.2021, 11:21
TV8'in reyting rekorları kıran ve en çok izlenen yarışması Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Ünlü bir sosyal medya fenomeni yeni sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Ata Benli Survivor All Star 2022'nin tüm sırrını ortaya çıkardı.
İşte Survivor All Star 2022'nin kadrosu
Sercan Yıldırım
Ogeday
Semih Öztürk
Anıl Berk Baki
Barış Murat Yağcı
Nisa Bölükbaşı
Furkan Kızılay
Batuhan Karacakaya
Nagehan Karadere
Seda Ocak
Yusuf Karakaya
Gizem Kerimoğlu
Turabi
Berkay Yuvakuran
Mert Öcal
Elif Gönen
Evrim Keklik
Hikmet Tuğsuz
Damla Can Kılıç