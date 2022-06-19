Açıkhava’da Mark Eliyahu rüzgarı

Müziğinde Doğu ve Batı’yı harmanlayan, eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda adeta kamança rüzgârı estirdi.

Uluslararası Bursa Festivali’nin 60. yıl coşkusu Dağıstanlı sanatçı Mark Eliyahu ve son dönemin popüler gruplarından "Perdenin Ardındakiler" ile devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali’nde konuk olan Eliyahu, Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konser öncesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ile İpoint Acoustic Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Toker, ünlü sanatçı Eliyahu ile Perdenin Ardındakiler Grubu solisti Doruk Ereşter’e festival özel plaketini sundu.

Özhan Marketler sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde ilk olarak sahneye Perdenin Ardındakiler Grubu çıktı. Alternatif müziğin son dönemdeki önemli temsilcilerinden olan grup, sevenleri tarafından alkışlarla dinlendi. Özellikle Z kuşağının hayranlarının doldurduğu Açıkhava Tiyatrosu’nda, dinleyicileri mest etti.

Ardından sahneyi ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu’ya bıraktı. Enstrümanları modern ve türler arası seslerle müthiş biçimde birleştiren Eliyahu, muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Müziğe 4 yaşında kemanla başlayan Eliyahu, eğitim için gittiği Yunanistan’a kamança ile tanıştı. "Hem babam hem öğretmenim" dediği babası Piris Eliyahu’ya da sahneye davet eden ünlü sanatçı, müzisyen olan babasıyla yaptığı enstrüman düetle gönülleri fethetti. Doğu ve batı müziğini harmanlayarak, dinleyenlerine sunan Eliyahu, kamançası ile Açıkhava Tiyatrosu’nda adeta mest etti. Sanatçının orkestrasındaki perküsyon sanatçısı Rony Iwryn ise bir kap içindeki suyla yaptığı solo performans ile dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Konserde Mark Eliyahu, kamançasıyla Perdenin Ardındaki grubu solisti Doruk Ereşter ile Uzaklar ve Her Gece şarkılarına yaptığı Türkçe düetle sanatseverlere büyülü bir gece yaşattı. Eliyahu ve Ereşter, 60 yıllık bu efsane festivalde kendilerini Bursalılarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Konserini elinde bağlama ile tüm sahneyi gezerek ve seyircileri selamlayarak tamamlayan sanatçı, hayranlarının yoğun isteği üzerine orkestrasıyla birlikte yeniden sahneye çıkarak iki enstrümantal eserini daha seslendirdi. Sanatseverlerin coşkuyla izlediği Eliyahu, sahneden alkışlarla uğurlandı.