Açıkhava’da Balkan esintisi

59. Uluslararası Bursa Festivali’nde Armin Muzaferija sevenleriyle buluştu.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde, ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını ve Türkçe eserleri için seslendirdi. Türkiye’nin Bosna için önemini vurgulayan Armin Muzaferija, iki ülkenin tarihte ve bugün her zaman tek yürek olduğunu söyledi. Konserinde dedelerinin ve Bosnalı Müslümanların da savaştığı Çanakkale zaferine ithâfen Çanakkale türküsünü Türkçe olarak söyleyen Muzaferija, izleyenleri de ayağa davet ederek türküyü seyircilerle birlikte seslendirdi.

Seyircilerin açtığı Bosna bayrakları ile jest yaptığı ünlü şarkıcı, konserde hem kendisine hem de orkestrasına Bursaspor atkısı takarak Bursaspor’a başarılar diledi. Muzaferija’nın konseri, Balkanlar’da yayın yapan Tek Rumeli TV ile Bosna’da yayın yapan Hayat TV’de naklen yayımlandı.

Konser sonunda Bursa Kültür Sanat Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik, sanatçıya teşekkür plaketi verdi.