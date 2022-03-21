Abramoviç’in lüks yatının rotası Bodrum

Rus milyarder Roman Abramoviç’in Almanya’da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik ultra lüks yatı ’My Solaris’, öğle saatlerinde Datça’nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ’ın Tivat Limanı’ndan hareket ettiği öğrenilen 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu ve seyir halinde olduğu öğrenildi.

Helikopter pisti, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yatta Abramoviç’in olup olmadığı bilinmiyor.