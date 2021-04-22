Abisinin izinde genç yetenek!

“Büyüyünce hem oyuncu hem de birçok enstrümanı çalabilen bir müzisyen olmak istiyorum”

Ekranların sevimli çocuk oyuncusu Can Mutlu, MAG Nisan sayısında yer alan Kids içeriğinin konuğu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en sevdiği bayram olarak belirten başarılı yetenek, ileride oyunculuğun yanı sıra müzisyenlik de yapmak istediğini söyledi.

Kendisi gibi oyuncu olan ve başarılı projelerde yer alan abisi Ata Berk Mutlu ile youtube kanallarında çocuk içerikleri üreten ikili, yaşıtları tarafından da çok seviliyor. Abisini idolü olarak gördüğünü belirten Can Mutlu, “ Abim Ata Berk gibi tüm oyuncu abilerimi ve ablalarımı örnek alıyorum” dedi.

Fantastik bir filmde oynamayı çok istediğini belirten genç yetenek, büyücü rolünü üstlenmeyi hayal ettiğini iletti.