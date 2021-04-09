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ABD’li rapçi DMX hayatını kaybetti

ABD’li rapçi ve aktör DMX, kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ünlü rapçiyi "sonuna kadar savaşan bir savaşçı" olarak nitelendirdi.

Magazin 09.04.2021, 21:41
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ABD’li rapçi DMX hayatını kaybetti

ABD’li rapçi ve aktör DMX, kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ünlü rapçiyi "sonuna kadar savaşan bir savaşçı" olarak nitelendirdi.

ABD’de rap müziğin ünlü isimlerinden DMX 50 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Earl Simmons olan rapçi, kalp krizi geçirmesinin ardından New York’ta bir hastaneye kaldırılmış, durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. ABD medyasında son birkaç gündür bitkisel hayatta olduğuna ilişkin haberler yapılan DMX’in, bu akşam saatlerinde hayatını kaybettiği yakınları ve ailesi tarafından doğrulandı.

Simmons’ın ölümüyle ilgili yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Earl sonuna kadar savaşan bir savaşçıydı. Mirası sonsuza kadar yaşayacak” denildi.

Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Simmons, 2 kez de Amerikan Müzik Ödülü almıştı.

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