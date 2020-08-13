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Aamir Khan’ın Adana’da ‘Ciğer’ keyfi
HİNDİSTAN’IN ÜNLÜ OYUNCULARINDAN AAMİR KHAN, FİLM ÇEKİMİ İÇİN İNCELEMEDE BULUNDUĞU ADANA’DA CİĞER KEBABI PİŞİRİP YEDİ.
Magazin 13.08.2020, 09:32
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Hindistan sinamasının dünya çapında tanınan oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan, film çekimi için incelemede bulunduğu Adana’da ciğer kebabı pişirip yedi.
Hintli oyuncu, önceki gün Niğde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana’ya geçti. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı’na uğrayan Khan, mangalın başına geçip ciğer kebabı pişirip yedi.
Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Film ekibi, keşif için Adana’da detaylı araştırma yapacaklarını belirtti.
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