9 yıl sonra tekrar ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığında hazırlanan 'İbo Show', milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle geliyor.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürerek daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşacak.

Tatlıses programında "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını da verecek.