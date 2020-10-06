banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...

9 yıl sonra tekrar ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 yıl önce kaza yaşadığı gün Kutsi ve Deniz Seki'yi programında ağırlayan Tatlıses, 9 yıl sonra da aynı sanatçılarla ekran karşısına çıkarak "Nerede kalmıştık" dedi.

Magazin 06.10.2020, 13:40
2001
9 yıl sonra tekrar ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığında hazırlanan 'İbo Show', milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle geliyor.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürerek daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşacak.

Tatlıses programında "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını da verecek.

#ibo show #ibrahim tatlıses #konukları #deniz seki #kutsi
Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2