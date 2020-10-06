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9 yıl sonra tekrar ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 yıl önce kaza yaşadığı gün Kutsi ve Deniz Seki'yi programında ağırlayan Tatlıses, 9 yıl sonra da aynı sanatçılarla ekran karşısına çıkarak "Nerede kalmıştık" dedi.
Magazin 06.10.2020, 13:40
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Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığında hazırlanan 'İbo Show', milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle geliyor.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürerek daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşacak.
Tatlıses programında "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını da verecek.
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