8 yıllık aradan sonra Leyla ile Mecnun geri döndü!

Exxen platformunun şirketin kurucusu Acun Ilıcalı tarafından Mayıs ayında duyurulan diziyle ilgili çoğu detayı öğrenmiştik.

Oyuncu kadrosunun bir kişi hariç değişmeyeceğinin yanı sıra sevilen karakterlerin de orijinaliyle birebir aynı olacağı açıklanmıştı. Meraklı bekleyiş sona erdi. Exxen, Leyla ile Mecnun dizisini üyelerinin beğenisine sundu.

Netflix’in aksine, Exxen orijinal yapımlarını tek seferde yayınlamıyor. Haftalık olarak birer bölüm halinde erişime açıyor.

Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi. Peki oyuncu kadrosunda kimler var?

Leyla ile Mecnun oyuncuları değişmedi ve orijinal kadro devam ediyor. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür ve Osman Sonant yer alıyor. Orijinalinde Leyla karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu’nun performansı olumlu karşılanmıştı. Ancak yeni sezonda Asaroğlu yok, onun yerine Leyla’yı Deniz Işın canlandırıyor.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Mecnun’un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz’un eldivenlerini, İskender’in beresini, Aksakallı Dede’nin asasını ve Erdal Bakkal’ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına.” ifadelerine yer verildi.