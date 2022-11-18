8. İnternational Top Model Of North Cyprus Yarışması Muhteşem Bir Finalle Gerçekleşti

Bu yıl “International Top Model of North Cyprus” modellik yarışmasının sunucuları Wilma Elles ve Şenol İpek paylaştı. Güçlü bir jüri kadrosu olan yarışmada; Uğurkan Erez, Barbaros Şansal, Çiğdem Akın, Fikri Karayel, doya doya moda programının yönetmeni Aslıhan Altındağ Topril, Siret İpektan, Sami Efe, Muammer Kapucuoğlu, Özdemir Tokel, Firuze Gözel, Ebru Törehan, Gizem Özdilli, Tamer Yamak gibi birçok tanınmış isim vardı. 20 modelin yarıştığı yarışmanın koreografisini, ünlü koreograf Asil Çağıl yaparken, modeller önce Çiğdem Akın imzalı mayolarla, 2. Çıkışta Z’dresses kıyafetleri ile 3. Final çıkışın da ise duayen modacı “YILDIRIM MAYRUK” ABİYELERİ ile podyumda boy gösterdiler. Dünyaca ünlü sanatçı Otilla ve jüride bulunan Fikri Karayel, İndira Elemes de sahnede kendi şarkılarından seslendirerek geceye renk kattı. Gecede derecelenen güzeller şu sıralamadaydı:

Concorde: 7numara Türkiye güzeli İrem Haznedar

International Top Model of North Cyprus 3. Güzeli: 10 numara yağmur felek K.K.T.C

International Top Model of North Cyprus 2. Güzeli: 13 numara Aleksandra Seriokova POLLAND

International Top Model of North Cyprus 1. Güzeli: 17 numara Yuliiavovobioca SPAIN