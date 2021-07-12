6 yıllık ilişki bitti: Aras Bulut İynemli ile Bige Önal yollarını ayırdı

Çukur dizisi ile kariyerindeki yükselişini sürdüren Aras Bulut İynemli cephesinden ayrılık haberi geldi.

İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı. Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek'te tatil yapmıştı.

Bige Önal geçtiğimiz günlerde gazetecilerle karşılaşmış ve evlilik sorusuna "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" demişti.