55 tilkiden üretilmiş, fiyatı 450 bin lira

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un son kürkü olay oldu. Özel tasarım yeni bir kürk yaptıran Diva, 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle poz verdi.

'55 TİLKİ' İDDİASI

Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edildi. Diva için tasarlanan kürkün fiyatının ise 450 bin TL olduğu konuşuluyor.

Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapıldı.

"KÜRKLERİMİ BAĞIŞLAYACAĞIM"

Ersoy geçtiğimiz aylarda ÇYDD'ye yapacağı bağış ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Nişantaşı’ndaki bir mağazadan üzerinde tilki kafalarının bulunduğu iki kürk satın almış ve gazetecilere toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Diva, dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, "ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir" diyerek duyurmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.



Ersoy, "ÇYDD’nin tüzüğü gereği Atatürk’e uygun yaşadıklarını belirtiyorlar. Atamız da kürk giyiyordu. Ben Atatürk’ümle gurur duyuyorum. En büyük üzüntüm; Ona şarkı okuyamamak" demişti.

"ÇOK YÜKLÜ BİR BAĞIŞI KAYBETTİLER"

Diva ayrıca, "Ben eğitime çok önem veririm. Onlar kız çocuklarını okutuyorlar diye bağışlamak istedim. Vasiyetimi değiştirdim zaten Mehmetçik Vakfı'na ve başka bir eğitim kurumuna daha bağış yaptım. Onlar bence ilgi çekmek için reddettiler. Bir daha da konuşmam. Telefonlarını da açmam. Çok yüklü bir bağışı kaybettiler" ifadelerini kullanmıştı.