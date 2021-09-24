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40 ülkeden gelen güzellik kraliçesi adayları Antalya'da denizin keyfini çıkardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın adayları denizin keyfini çıkardı.

Magazin 24.09.2021, 19:30
40 ülkeden gelen güzellik kraliçesi adayları Antalya'da denizin keyfini çıkardı

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.


 

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