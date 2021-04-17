4 milyon 300 bin TL, işte Cem Yılmaz'ın yeni arabası

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de markette görüntülendi. Kendi alışverişini kendisi yapan komedyen, çıkışta yeni aldığı lüks aracı ile ilk kez görüntülendi.

Lüks otomobillere tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, 4 milyon 300 bin TL değerindeki yeni aracını ilk kez görücüye çıkardı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok hesabından 7 bin TL kaybetmesini diline dolayan Yılmaz'ın, "Benim çocuğum iki sene önce 6 bin TL kaybetmişti. Allah'tan benimki biraz daha zekiymiş" dediği iddia edilmişti.

Usta komedyen, "Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" açıklamasını yaptı. Gösterisinde bu cümleleri kurduğunu söyleyen muhabirlere tepki gösteren Yılmaz, "Tamam söyledim, evet" diyerek oradan ayrıldı.

Yanına gelerek kendisine peçete satmak isteyen çocukları tersleyen Yılmaz'ın, kapısını açarak rica eden çocuklara da kızması dikkat çekti.

İşte garajında servet değerinde araçları bulunan Cem Yılmaz'ın 4.3 milyon TL değerindeki yeni otomobili...