25 bin kişi Hadise ile coştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.

Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan festival dahilinde Burhaniye’ye gelen Hadise, Taylıeli Amfi Tiyatroda gerçekleştirdiği konserle rekor kırdı. Konseri 25 bin kişi canlı izledi.

Hadise’yi dinlemek için körfezin birçok yerinden Burhaniye’ye akın eden müzikseverlere unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, sahne performansıyla katılımcılara görsel şölen sundu.

Konserde Hadise’ye teşekkür plaketi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Hadise’ye teşekkür etti. Plaket sonrası sanatçı en güzel şarkılarını amfiyi dolduran müzikseverlerle birlikte okudu.