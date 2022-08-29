25 bin kişi Hadise ile coştu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.
Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan festival dahilinde Burhaniye’ye gelen Hadise, Taylıeli Amfi Tiyatroda gerçekleştirdiği konserle rekor kırdı. Konseri 25 bin kişi canlı izledi.
Hadise’yi dinlemek için körfezin birçok yerinden Burhaniye’ye akın eden müzikseverlere unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, sahne performansıyla katılımcılara görsel şölen sundu.
Konserde Hadise’ye teşekkür plaketi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Hadise’ye teşekkür etti. Plaket sonrası sanatçı en güzel şarkılarını amfiyi dolduran müzikseverlerle birlikte okudu.
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|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
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|7
|5. Beşiktaş
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|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
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|4
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|4
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|3
|3
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|3
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|3
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|3
|2
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|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
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|3
|0
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|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
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|3
|7
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|2
|6
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|3
|5
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|7. Keçiörengücü
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
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|2
|3
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|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
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|10
|5. Leeds United
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|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
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|6
|8. M. United
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|9. Liverpool
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|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
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|4
|13. Southampton
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|14. Nottingham Forest
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|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
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