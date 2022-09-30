2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 900 bin düğün yapılarak, tüm yılların düğün rekoru kırıldı

Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, 2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 900 bin düğün yapıldığını söyleyerek, tüm yılların rekorunun kırıldığını ifade etti.

Korona virüs döneminde uygulanan kısıtlamalarda yapılamayan düğünler ve evlilik hazırlığında olan çiftlerin tüm işlemlerini askıya alması ile zor günler geçiren düğün sektörü, bu yıl gelen rekor evlenme sayısı ile nefes aldı. Organizatör Mustafa Bozkurt, sektörde tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Uzun süredir evlenme planlarını erteleyen binlerce çiftin korona virüs salgınının etkisini tamamen kaybetmesiyle bu yıl evlendiğini söyleyen organizatör Mustafa Bozkurt, özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de düğün rekoru kırıldığını belirterek, “Bu sezon özellikle yaz aylarında düğün mekanları günde 2 etkinlik için anlaşma yaptı diyebiliriz. Bu evlilik sayısındaki artış sadece düğün mekanlarını değil E-ticarette mobilya ve beyaz eşya alışverişlerini de olumlu etkiliyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 900 bine çıktığını söyleyebiliriz. Hem mekanlarda hem de beyaz eşyalardaki yüksek fiyat artışı her ne kadar evlenen çiftleri endişelendirse de 2022 yılı düğün sektörünün altın çağı oldu söyleyebiliriz” dedi.

"2022’de yaz düğünleri ön planda olsa da sonbahar ayları oldukça yoğun geçeceğe benziyor"

Mustafa Bozkurt özellikle yaz düğünlerinin ön planda olduğunu ifade ederek, “Haziran itibarıyla sektörde büyük bir hareket vardı ve bu hareket şuana kadar devam etti Eylül , Ekim, Kasım, Aralık aylarında da yoğun tempo bekliyoruz. Düğün sektörünün bu yıl bu haraketlilik ile derin bir nefes aldığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.