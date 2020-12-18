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2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması bu yıl online olarak gerçekleştirilecek

26 ülke Türk dünyasının sesi olmak için 2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması’nda yarışacak.

Magazin 18.12.2020, 14:14
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2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması bu yıl online olarak gerçekleştirilecek

26 ülke Türk dünyasının sesi olmak için 2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması’nda yarışacak.

Esra Balamir, Nermin Barış ve Refik Sarıöz’ün sunumuyla 2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması, 20 Aralık Pazar Günü saat 16.00’da TMB TV ekranlarında yayınlanacak.

Türkvizyon Şarkı Yarışması’nın dördüncüsü olan ve 2020 Türkvizyon Şarkı Yarışması olarak isimlendirilen kültür etkinliği, Türk Müzik Birliği Televizyonu (TMB TV) yayıncılığı tarafından bu yıl İstanbul’da online olarak gerçekleştirilecek. 26 ülkeden 26 sanatçının katılacağı yarışma ile ilgili Türkvizyon resmi sitesi yarışmanın 20 Aralık Pazar günü TMB TV ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

Daha önce kaydedilmiş performanslarını TMB TV’ye gönderen katılımcılar, her ülkenin jürisi tarafından 1-10 arasında puanlar ile derecelendirilecekler. Korona virüs pandemisi nedeniyle çevrimiçi (online) olarak düzenlenen şarkı yarışmasında ülkemizi ‘Ertan V İsrafil’, “Ne Yaptıysam Olmadı” şarkısı ile temsil edecek.

Türkvizyon Şarkı Yarışması bir proje olarak; uluslararası ilişkilerde yeni dengelerin kurulmasını göz önüne alıyor. Yarışma, bölgede ve Türk dünyasında yeni kültürel yapılanmayı desteklemek amacıyla planlanan büyük ve uzun soluklu bir sanatsal etkinlik projesi olarak nitelendiriliyor.

26 ülkeden 26 Türk sanatçı Azerbaycan’a destek için ses birliği yaptı. Türkvizyon’a katılan ülkelerin temsilcileri, Türk coğrafyasının tamamına yakınında meşhur olan Azerbaycan türküsü Sarı Gelin’i 26 farklı şekilde yorumladı... Yarışmanın bu seneki ’özel sempati ödülü’ de sanatçıların seslendirdiği ’sarı gelin’ türküsü performanslarına göre belirlenecek.

‘Amaç Türk kültürüme katkıda bulunmak’

Yarışmanın ana amacının Türk dünyasındaki kültürel yakınlaşmayı arttırmak; ortak müzik kültürünü, dilini, sanatını, gelenek ve göreneklerini geliştirmek; korumak, bunları gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak olduğunu açıklayan TMB TV ve organizasyon sahibi Samir Gurbanov organizasyon üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkvizyon şarkı Yarışması aynı zamanda, Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilincinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını, bu yolda uygarlığa, birlik ve beraberliğe, dünya barışına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ülke sanatçılarının yarışmacı olarak katılacağı “TÜRKVİZYON” da Türk dünyası ülkelerinin resmi heyetleri başta olmak üzere; eğitim, sanat ve iş dünyasından ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan da yoğun destek ve katılımlar gerçekleşmekte ve de Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Yarışmaya katılan ülke temsilcilerini bir araya getirerek, müzik diyaloğu oluşturmak ve yeni platformlar kurmak, Türk dili konuşan ülke ve toplulukların en iyi besteci, şair, müzisyen ve sanatçılarının kendi müziklerinin icrasında destek vermek ve Türk kültürünün yaşatılmasına kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, medya ve basın kuruşlarının ilgisini üzerinde toplamaktadır”.
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