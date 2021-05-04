Son Dakika
20 yaş çılgınlığına Hilmi Güler de dahil oldu!
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler ve siyasetçilerde dahil oldu. Ünlü isimler Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait fotoğraf karelerini paylaştı. İşte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler'in paylaşımı.
Magazin 04.05.2021, 23:39 04.05.2021, 23:41
ODTÜ'lü yıllarım, 1968...— Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) May 4, 2021
Gençlik başımda duman :) #20liyaslarchallenge pic.twitter.com/k6BI3oDufz