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12 yıla kadar hapsi isteniyor

Eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanan Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Magazin 06.10.2020, 14:58
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12 yıla kadar hapsi isteniyor

Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanıyor. 11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz , avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Nagehan Şaşmaz, şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz’ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi.

Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

UZLAŞMA OLMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİN İHLAL' DAVASI

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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