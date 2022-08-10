Mood Dergisi tarafından bu yıl 10’cusu düzenlenen törenle "10. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Programa Sanat, spor ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

Mood dergisi tarafından bu yıl 10’cusu düzenlenen 10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Üsküdar Çamlıca’da bulunan bir davet salonunda düzenlenen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödülün dağıtıldığı törene ilgi yoğun oldu. Gecede çeşitli sahne gösterileri sergilenirken, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Programa katılan ve ödül alan ünlü isimler arasında Dünyaca ünlü Manken Anna Shine ve Wilma Elles alışıla gelmişin dışına çıkarak sahnede şarkı söyleyip dans etti.

Program konuşan Mood ödülleri Komite Başkanı Burak Akan, “Bu yıl gerçekten sanata emek katan insanlar ödüllendireceğimizi düşünüyorum. Ticari bir tören değiliz tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapımda emeği geçen Kadir Balık, “Biz ticari anlamda bir ödül töreni yapmıyoruz ana sponsorlarımızla beraber bu gece yıllardır yapılan ödül törenlerinde kimin nasıl hangi şartlarda yaptığını herkes biliyor ama biz bugün kesinlikle ana sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gece çok değerli isimler bizlerle olacak” dedi.

Alışıla gelmişin dışında bir performans sergileyip sahneye yeni şarkısı ile çıkan Wilma Elles, “Bu akşam benim için gerçekten çok önemli bir akşam. Çünkü hem kendimi şaşırtacağım hem de sizleri şaşırtacağım. Bu sefer sahnede hem şarkı söyleyeceğim hem de dans edeceğim. Benim için çok farklı bir çalışma oldu. Arada evde spor olarak dans ettim. Şimdi bir kareografi ile iki profesyonel dansçı ile sahnede olacağım umarım sen yoluna ben yoluma adlı şarkımı beğenirsiniz” şeklinde konuştu

Kısa süre önce katıldığı Survivor yarışmasından dönen ve ödül alan Nagehan Karadere, “Uzun bir maratondan çıktım. Tabi ki kendimi Bir tatile attım detoks kampı gibi oldu benim için. Şu anda toparlanmaya çalışıyorum normal hayata adapte olmaya çalışıyorum ve bugün de buradayım. Bu ödüle layık olduğum için çok çok mutluyum ticari bir ödül olmaması gerçekten çok önemli bu arada çok fazla ödül teklifleri alıyorum ama çok seçiciyim çünkü önemli olan bu dillerin insanları geçmesi bu ödül de bana geçtiği için bugün buradayım gerçekten de çok mutluyum” dedi.