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10 Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde, yönetmenliğini Fikret Reyhan’ın yaptığı ‘Çatlak’ filmi En İyi Film ödülünü alırken, En iyi Yönetmen ödülünü ise ‘İki Şafak Arasında’ filminin yönetmeni Selman Nacar’a verildi.

Magazin 15.12.2021, 00:13
10 Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde, yönetmenliğini Fikret Reyhan’ın yaptığı ‘Çatlak’ filmi En İyi Film ödülünü alırken, En iyi Yönetmen ödülünü ise ‘İki Şafak Arasında’ filminin yönetmeni Selman Nacar’a verildi.

10’uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreni ile sona erdi. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali", Kongre ve Kültür Merkezi’nde kırmızı halı geçişi ile başlayan ödül gecesinde sunuculuğu Hande Subaşı ve Ruhi Sarı yaptı. Çok sayıda sinemaseveri bir araya getiren festivale Malatyalılar da büyük ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın milletlerin değerlerini dünyaya ulaştırmada büyük bir güç olduğunu ifade ederek, “Sinema öylesine bir güç ki bütün dünyaya mesajını veriyor veya bütün dünyanın mesajının buraya getirebiliyor. Türkiye devletinin tam 152 ülkede dünyada sinema sanatıyla yaptığı dizilerle inanılmaz hikayeler yazıyor. Dünyanın dört bir tarafına gittiğinizde sizi takip eden, dilinizi merak eden ve size sempati duyan milyonlar var. İşte bunu sinemacılarımız gerçekleştirdi. Onun için bu festivaller çok kıymetli. Bu festivallere destek veren yerel yöneticilerimiz çok kıymetli. Sinemacılarımızın gayreti, kabiliyeti, hikayelerini benimsemiş olmaları ve kültür elçisi gibi bunları aktarmaları bu bizim en büyük şansımız. İyi ki yaşadığımız topraklarda anlatacağımız öykülerimiz var. İyi ki böylesine kıymetli festivallerimiz var” dedi.

Vali Aydın Baruş ise festivalin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Malatya Uluslararası Film Festivali’nin geleneksel hale gelmesi ve Malatya’da bulunan sanatseverleri, sanata ilgi duyan gençlerimizi sanata ve sinemaya yönlendirmesi açısından çok büyük önem taşıdığını memnuniyetle görüyoruz. Malatya Film Festivali’ni önümüzdeki yıllarda da artan ilgiyle devam edeceğini ve Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına Türkiye’nin insanlık anlamında, medeniyetinin dünyaya vermek istediği mesajlar anlamında çok önemli mesajlara vesile olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Festivallerin şehrin tanıtılması için önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Festivaller bir şehir için çok önemlidir. Sinema şehrin kültürünü, değerlerini, geçmişini ortaya çıkaran ve şehri kent kültürüyle, hafızasıyla belleğiyle öne çıkan iletişimlerdir. Bu anlamda bizler büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak şehrimizde uluslararası tarım fuarından tutun, gıda, kitap fuarı, sinema günlerinin öncesinde de Malata’dan tutun Arslantepe kültür, tarih, arkeoloji günleri adı altında uluslararası kültür etkinliği icra ettik. Malatya sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğini bizzat görüldü” diye konuştu.

Festivalde, En İyi Film ödülü, yönetmenliğini Fikret Reyhan’ın yaptığı ‘Çatlak’ filmine, En İyi Yönetmen ‘İki Şafak Arasında’ filmi ile Selman Nacar’a takdim edildi.

En İyi Senaryo ödülü ‘Çatlak’ filmiyle Fikret Reyhan’a, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü ‘Koridor’ filmiyle İlker Berke’ye, En İyi Kadın Oyuncu ödülü ‘Koridor’ filmindeki rolüyle Emel Göksu ve ‘Bembeyaz’ filmindeki rolüyle Ece Çeşmioğlu’na, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise ‘Çatlak’ filmindeki rolüyle Hakan Salınmış’a verildi.

Kemal Sunal Halk Jürisi ödülü, ‘Lacivert Gece’ filmine, Ulvi Saran Jüri Özel ödülü‘ İki Şafak Arasında’ filmine, Fahri Kayahan En İyi Müzik ödülü ‘İçimdeki Kahraman’ filmindeki müziğiyle Ali Saran’a, SİYAD En İyi Film ödülü ‘Çatlak’ filmine, En İyi Belgesel Film ödülü ‘Acı ve tatlı’ filmine, Ulusal Kısa Metraj Birincilik ödülü, ‘Aynı Gecenin Laciverti’ filmine, Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel ödülü ise ‘Şin(Yas)’ filmine verildi.

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