10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici’yi dinledi

Bergama Kültür ve Sanat Festivali’nde Asklepion Antik Tiyatro’da sahne alan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, 10 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. Konsere katılarak sürpriz yapan sanatçı Hakan Altun, Şenlendirici ile düet yaptı.

Bergama’nın yetiştirdiği ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Bergama Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Asklepion Antik Tiyatro’da sahne aldı ve dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Konsere sürpriz bir şekilde katılan sanatçı Hakan Altun, “Can kardeşim” dediği Şenlendirici ile birlikte düet yaptı. Her iki sanatçının sahnesi, antik tiyatroyu dolduran yaklaşık 10 bin kişiden büyük alkış aldı. Gecenin bir sürprizi de Hüsnü Şenlendici’nin kızı Naz’dan geldi. Baba-kız, hemşehrileri için çalıp söyledi. Konser sonunda Hüsnü Şenlendirici’ye plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz gece için Hüsnü Şenlendirici’ye ve sürpriz katılımı için Hakan Altun’a teşekkür etti.

Mustafa Cihat Kılıç, kendine has yorumuyla mest etti

Öte yandan, festival çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan sanatçı Mustafa Cihat Kılıç, söylediği birbirinden güzel ezgilerle Bergama’yı mest etti. En güzel ezgileri kendine has yorumuyla seslendiren Kılıç’ın sahne performansı büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda Mustafa Cihat Kılıç’a parşömenden yapılan plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz akşam için teşekkür etti.