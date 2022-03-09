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Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

Güncel 09.03.2022, 15:04
Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor
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Ukrayna`nın Lviv kentinde birçok ünlü oyunun sergilendiği Les Kurbas Tiyatrosu, savaştan kaçan Ukraynalı siviller için sığınma merkezi oldu.