Zafer Kardeşlere ’Özel’ Scania
Türkiye’den Avrupa'ya ağır nakliye ve proje nakliyesinin önde gelen firmalarından Zafer Kardeşler İnşaat Hafriyat, ilk Scania yatırımını R540 A6x2/4LB Özel Üretim düşük şasili çekici ile yaptı.
Özel üretim düşük şasili Scania, 1030 mm beşinci teker yüksekliği, 860 litre depo hacmi ve 70 ton çekme kapasitesi ile Scania’nın en özel modelleri arasında yer alıyor. Yüzde 100 SCR Euro 6 Scania 13 litre yeni 540 HP’lik motora sahip çekici, 2.700 NM tork ile üstün bir performans sunuyor.
Bolu bölgesi Scania Yetkili Satıcısı Çarıkçı Otomotiv tarafından satışı gerçekleştirilen araç, Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya ve Çarıkçı Otomotiv Yetkililer tarafından firma sahibi Fevzi Zafer’e düzenlenen törenle teslim edildi.
“Yaptığımız iş uzmanlık gerektiriyor”
Ağır yük taşımacılığı operasyonlarının çok geniş kapsamlı olduğunu belirten firma sahibi Fevzi Zafer “Bu tür operasyonlar öncesi özel çalışmalar yapılmakta, gerekirse rutinin dışında alternatif güzergahlar oluşturulmakta. Teknik olarak normal kamyon veya tırlarla taşınamayacak büyüklük ve ağırlıktaki yüklerin yurtiçi ya da yurtdışına taşınması belli taahhütler altında yapılmaktadır. O yüzden hizmeti dört dörtlük verebilmek için ekipman ve araçlarınız da her an hazır olmalı. 40 yılı aşkın tecrübemizle, Scania’nın gücü ve kalitesini harmanlamak istiyoruz. Bu ilk Scania aracımız bize diğer alımlarımızda da en önemli datayı verecektir” açıklamasında bulundu.
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