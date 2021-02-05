Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat, Volvo FH16 8x4 çekiciyi tercih etti

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, uluslararası ağır ve gabari dışı taşıma yapmakta olan ve tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Irak’a ağır nakliye taşımacılığıyla hizmet veren Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat’a Volvo FH16 teslimatı gerçekleştirdi. Böylece şirketin bu teslimatla birlikte, 48 araçlık filosundaki Volvo Trucks sayısı 19’a yükseldi.

Teslimat, firma sahibi Fevzi Zafer, Temsa İş Makinaları’ndan Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku Uzun, Saha Satış Müdürü Ufuk Ulus, VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) Bölge Satış Müdürleri Emrah Barış ve Tuncay Alev’in katılımı ile gerçekleşti.

Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat sahibi Fevzi Zafer “Volvo Trucks ile uzun yıllara dayanan iş ortaklığımızın arkasında tabii ki Volvo Trucks’ın ağır proje işlerimizde dayanıklı ve sürdürülebilir performansı yatıyor. En ağır ve zor nakliyelerde işimizi kolaylaştıran Volvo Trucks 8x4 çekiciyi projelerimizdeki ihtiyaç doğrultusunda tercih ettik. Uzun yıllardır deneyimlediğimiz Volvo Trucks markasının dayanıklılığı ve satış sonrası hizmetlerdeki çözüm odaklı yaklaşımı iş birliğimizi devam ettirmemizde etkili oldu.” dedi.

Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat’a satın alma işlemi VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) ile yapılan Volvo FH16; 8x4 özelliği ile 16 litre motor, 650 HP beygir gücü ve 3150 Nm tork değeri sunuyor. Volvo FH16; 180 tona kadar GCW çekme kapasitesi ile öne çıkan bir ürün olma özelliğini taşıyor. Ek olarak, Volvo I-Shift overdrive şanzıman, çift şasi, ultra karınca vites, Volvo Dinamik Direksiyon, Volvo Motor Freni ve Retarder fren sistemi ve 4 yana salınımlı ağır hizmet tipi pleyt gibi güvenlik donanımları sayesinde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenlik, konfor ve performans beklentilerinin tümünü karşılıyor.