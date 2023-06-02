YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ TIR TÜRKİYE YOLLARINDA!

Hızlı (DC) şarj ile 2 saat içinde tam şarj olan çekici, kullanıma ve taşınan yükün ağırlığına göre 300 kilometrenin üzerinde yol katediyor.

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, "Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Sürdürülebilir ve yeşil lojistik yaklaşımımızın bir parçası olarak elektrikli çekici yatırımı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Yenilikçi teknolojileri ve stratejileri benimseyerek, daha çevreci ve sürdürülebilir bir lojistik sektörü oluşumuna öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu yatırımın klasik bir araç yatırımı değil, Sarp Intermodal’in en önemli yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirten Talay, "Biz 2023 yılında mottomuzu ‘Yarının Yolu’ olarak belirlemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da attığımız her adımın yarınlar için olduğunu gösteriyoruz. Biz bugün bir araca değil yeniliğe, teknolojiye, sürdürülebilirliğe ve geleceğe yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Talay, karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadelenin artık herkes için acil ihtiyaç haline geldiğine dikkati çekerken, sıfır emisyon, azaltılmış gürültü kirliliği ve düşük maliyetlerin, söz konusu yatırımlarında önemli rol oynadığını vurguladı.

İlk Yatırım Volvo FH Serisi

Elektrikli araç ekosistemine şirket olarak uzak olmadıklarını dile getiren Talay, uzun yıllardır saha ekiplerinin ve yönetim kadrolarının farklı modellerde elektrikli otomobiller kullandığını söyledi. Talay, elektrikli ağır ticari araçlar pazara çıkmaya başladığı anda bunu değerlendirmek istediklerini ifade ederek, “Geçen yılın ikinci yarısında bu yatırıma karar verdik. İsveç’te Volvo yetkilileri ile bir araya gelerek Volvo FH yatırımı kararı aldık. Biz bu ekosisteme inanıyoruz ve bu alanda yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz." bilgilerini paylaştı.

Güneşin Ürettiği Elektrikle Şarj Olacak!

Elektrikli araçlar için menzilin ve şarj istasyonlarının hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Talay, özellikle otoyol tesislerindeki şarj üniteleri sayısının kısa sürede artacağına inandıklarını belirtti.

Talay, Sarp Intermodal’in genel merkezindeki ve Şekerpınar’daki garajlarında çekiciler için şarj üniteleri konumlandırdıklarını anlattı. Güneş enerjisinden de faydalanacaklarını kaydeden Talay, genel merkez binalarının çatısını tamamen güneş panelleri ile kaplamaya başladıklarını, bu sayede yakın zamanda araçları güneş enerjisiyle şarj etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Talay, binek araç sınıfındaki elektrikli otomobillerin, farklı markaların pazara girmesi ve menzillerin artması ile yaygınlaştığını hatırlattı.

Ağır ticari araç pazarında da benzer bir durum yaşanabileceğini ifade eden Talay, "Biz kara yolunu, aktarma operasyonlarımızda minimum seviyede kullandığımız için mevcut menziller şu an bize yeterli. Menzillerin artışıyla sektördeki markaların daha cesur adımlar atabileceğini düşünüyorum." dedi.

“2022’de 2,3 milyon ağacın absorbe edebileceği karbon salımının önüne geçtik”

Talay, geçen yıl gerçekleştirdikleri intermodal taşımalar sayesinde 2 milyon 330 bin ağacın absorbe edebileceği karbon salımının önüne geçtiklerinin altını çizdi. Bu yılı 70 bin taşımayla kapatmayı hedeflediklerine dikkat çeken Talay, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu taşımaları kara yoluyla yapsak 2.500 adet çekici ve sürücü ihtiyacımız olacaktı. Oysa biz taşımalarımızın yüzde 90’ını intermodal ile yaptığımız için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilir büyümemizi de en yüksek düzeye çıkarıyoruz. Avrupa’da birçok marka artık yeşil lojistiği ön plana alan iş ortaklarıyla çalışıyor. Dolayısıyla biz de şirket olarak Avrupa’da giderek daha çok tercih ediliyoruz.”