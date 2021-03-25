Yurtiçi Kargo Genel Müdürlük binasını Vadi'ye taşıdı

Geliştirdiği iş modelleri ile son yıllarda büyük bir istihdam kapısı sağlayan Yurtiçi Kargo yeni yönetim yerini belirledi. Bir süredir devam eden inşaat çalışmalarının noktalanmasıyla beraber Yurtiçi Kargo Vadi Koru'da bulunan yeni genel müdürlük binasına taşındı



Yurtiçi Kargo Genel Müdürlük binasını taşıdı



Türkiye'nin en büyük lojistik firması Yurtiçi Kargo, uzun yıllardır kullandığı genel müdürlük binasını Vadi Koru'ya taşıdı. Eski Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan Yurtiçi Kargo'nun eski genel müdürlük binası bölgeyle adeta özdeşleşmişti. Geleneklerine sıkı sıkı bağlı olmasıyla bilinen şirket, zor ama faydası büyük olacak bir karar verdi ve genel müdürlük binasını Vadi Koru'ya taşıdı. Artan iş hacmi ve yönetimin pandemi koşullarına uygun çalışabilmesi için daha geniş bir alanı bulunan Yeni Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü doğa ile iş hayatını iç içe yaşatan bir konumda olacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen taşınma işlemini duyuran şirket sosyal medya hesapları üzerinden, "Yeni Genel Müdürlük binamıza kahve içmeye bekleriz" teklifinde bulundu.



Öte taraftan YK'nın yeni genel müdürlüğü binasının olduğunu konumda Vadi İstanbul, Türk Telekom Arena, SkyLand gibi yapılar da bulunuyor.



Yurtiçi Kargo Genel Müdürlük adresi: Ayazağa mahallesi Kemerburgaz caddesi No: 10 D Blok Vadi Koru Sarıyer / İstanbul