Yükler mobil uygulamadan anlık ve ücretsiz izlenecek

Taşımacılıkta dijital asistanlık görevi üstlenen Asnak, yük takibindeki iş gücü ve zaman sarfiyatını da düşürecek. Online ihale opsiyonuyla lojistikte yükselen maliyetlere çözüm sunan platform, mobil uygulamayla taşımacılık esnasında yükün kaydettiği aşamaları ve konumunu anlık takip hizmeti sunmaya başladı. Uygulama, IOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebiliyor.

mobil uygulamasını kullanan lojistik şirketleri, müşterilerinin taşımacılık işlemini anlık olarak kolayca takip edebilmelerini sağlayacak. Yükleme anından teslimata dek tüm aşamalar bildirimlerle müşteriye iletilirken yükün konumu da uygulama üzerinden öğrenilebilecek. Bu sayede yük takibi için gereken telefon ve e-posta trafiği de önemli ölçüde azaltılacak.

Lojistikte artan maliyet ve verimsiz uygulamalara çözüm sunan Asnak, taşımacılık şirketleriyle firmaları bir araya getiriyor. Plaformun kullanan firmalar, sadece birkaç tuşa basarak lojistik şirketlerinden ihtiyaçlarına göre teklifler alıp en uygun fiyata ulaşabiliyor. Böylelikle yüzde 15’e kadar maliyet tasarrufu elde edilirken hem zamandan hem de fiyattan kazanılıyor.