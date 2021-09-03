Yılmaz Nakliyat Güvenli Taşımacılık İçin Scania’yı Seçti
Mersin merkezli Yılmaz Uluslararası Nakliyat, filosuna bir adet 500S ve on bir adet R500 olmak üzere toplam 12 adet Scania çekici ekledi. Yılmaz Uluslararası Nakliyat ağırlıklı Avrupa ülkeleri olmak üzere kuru yük, yaş meyve sebze, donuk gıdalar ve ilaç taşımacılığı gerçekleştiriyor.
Yılmaz Uluslararası Nakliyat’ı temsilen törene katılan Yılmaz Kal ve Şahin Kal yeni araçlarını Doğuş Otomotiv Scania Tuzla Tesislerinde, Tuzla Doğuş Otomotiv Yöneticisi Volkan Kahya ve Satış Danışmanı Onur Güngör'den teslim aldı.
Yılmaz Uluslararası Nakliyat Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Slovakya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden transit olarak Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Irak’a her türlü kuru yük, ısı kontrolü gerektiren yükler ve ADR donanım gerektiren yüklerin taşımasını gerçekleştirmektedir. Yılmaz Uluslararası Nakliyat yetkilileri “Zorlu rotalardan taşımacılık güzergahımızda güvenebileceğiniz dayanıklı, güçlü ve tasarruflu araçlar gerekir. Tercihimizi, aradığımız tüm bu özelliklere sahip Scania’dan yana kulandık” açıklamasında bulundular.