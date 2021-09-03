Yılmaz Nakliyat Güvenli Taşımacılık İçin Scania’yı Seçti

Yılmaz Uluslararası Nakliyat’ı temsilen törene katılan Yılmaz Kal ve Şahin Kal yeni araçlarını Doğuş Otomotiv Scania Tuzla Tesislerinde, Tuzla Doğuş Otomotiv Yöneticisi Volkan Kahya ve Satış Danışmanı Onur Güngör'den teslim aldı.

Yılmaz Uluslararası Nakliyat Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Slovakya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden transit olarak Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Irak’a her türlü kuru yük, ısı kontrolü gerektiren yükler ve ADR donanım gerektiren yüklerin taşımasını gerçekleştirmektedir. Yılmaz Uluslararası Nakliyat yetkilileri “Zorlu rotalardan taşımacılık güzergahımızda güvenebileceğiniz dayanıklı, güçlü ve tasarruflu araçlar gerekir. Tercihimizi, aradığımız tüm bu özelliklere sahip Scania’dan yana kulandık” açıklamasında bulundular.