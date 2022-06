YILIN LOJİSTİK ŞİRKETİ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ “ALIŞAN LOJİSTİK” OLDU

7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 28 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik, dernek ve sektör paydaşlarının katılımıyla 15–16 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Son 7 yıldır Fortune 500 Türkiye listesindeki çıkışıyla dikkat çeken lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Alışan Lojistik, yılın lojistik şirketi ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğuna, bünyesine farklı alanlarda çözümler üretebilen şirketleri ve hizmetleri katarak devam eden ve 37 yıldır Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan Alışan’a son ödül de 7. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nden geldi. Yılın Lojistik Şirketi ödülünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murat Korçak’ın elinden alan Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, törende yaptığı konuşmada “Sektöre deneyim ve yatırımları ile imza atan 37 yıllık bir markayız. Bu ödülü sayısı 1500’ü aşan çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Onların emekleri ve başarıları sayesinde bugün burada sizlerle beraberiz, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alışan Lojistik olarak, yatırımlarımızda bilgi, deneyim ve uzmanlık alanlarımızın gerektirdiği noktalara yoğunlaşarak ve dijital dönüşüme uyum sağlayarak devam ediyoruz. Alışan olarak kendimizi her geçen gün inovatif, esnek ve entegre teknolojik çözümler ile geliştirmeyi vizyon edindik. Öte yandan, iyi bir kurumsal vatandaşlıktan da ödün vermemeye büyük özen gösteriyor; yarattığımız sürdürülebilirlik projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile bizden sonraki gelecek nesillere de iyi bir dünya bırakmayı çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızın ve emeklerimizin taçlandırılıyor olması ise bize her zaman güç veriyor ve daha fazla motive ediyor. Yılın Lojistik Şirketi ödülünün sahibi olmak mutluluk ve gurur verici. Alışan ailesi olarak bu ödül için herkese teşekkür ediyorum.” dedi.