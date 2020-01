Yılın ilk büyük teslimatı sektöre canlılık getirdi

Fransız devi Renault Trucks'ın dünya başkanı Bruno Blin; "Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip" dedi. Blin, bu sözleri Netlog Lojistik'e 150 adet çekici teslimatı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında söyledi.

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin ve Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak

Toplantıda Ekovitrin Genel yayın Yönetmeni Bilal Koçak, Blin'e; "Biz yurt içinde ekonomik gelişmeleri ve siyaseti değerlendirirken bazen duygusal davranabiliyoruz. Kendi penceremizden bakabiliyoruz. Renault dünya devi bir marka ve siz de dünya başkanısınız. Avrupa penceresinden, yurtdışından Türkiye'ye nasıl bakıyor nasıl görüyorsunuz? Türkiye'yi özellikle ekonomik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de burada önemli bir yatırımcı olduğunuzu düşünürsek, söyleyecekleriniz neler?" diye sordu. Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin bu soruyu şöyle cevaplandırdı:



"Çok zor bir soru bu aslında. Öncelikle bir ülkedeki ekonominin zikzaklar çizmesini yükselmesini alçalmasını yönetmek gerçekten zor. Ben Türkiye ekonomisine dair şu gün şu olur diyecek nitelikte bir öngörüye sahip değilm. Ama şunu da söylemeliyim ki biz Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güveniyoruz. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı büyük bir ekonomi söz konusu Türkiye'de. Güçlü bir ekonomiye sahip ve çok iyi eğitilmiş insan gücü var. Bütün bu parametreler aslında ülkenin doğru yönde büyüyeceğini gösteren parametreler.

Renault Trucks penceresinden bakacak olursak konunun bir de lojistik tarafı var. Türkiye lojistik dünyası açısından çok önemli bir konuma sahip. Bu inişli çıkışlı ekonomide bu inişin hangi aşamasında olduğumuzu veya çıkış aşamasında olup olmadığımızı söylebilmek çok zor. Ama biraz daha uzun vadeli baktığımız zaman mutlak surette bir çıkış olacak ve bu ekonomi büyümeye başlayacak, ondan eminiz. Zaten bu uzun vadede büyümeye olan inancımız sayesinde Türkiye'de hem bayii teşkilatımıza hem de kendi insan gücümüze müşterilerimize yatırım yapıyoruz ve yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ki bu ekonomik atılımın gerçekleşeceği gün de gelecek."

Soldan Sağa: Netlog Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu – Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak – Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak – Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin – Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine – Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu

RENAULT TRUCKS, NETLOG LOJİSTİK’E 150 ADET ÇEKİCİ TESLİM ETTİ

Kurulduğu 2003 yılından bu yana istikrarlı büyüyerek bugün Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer alan Netlog Lojistik, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak üzere emin adımlarla ilerliyor. Yurt dışındaki yatırımlarının yanı sıra yurt içinde de hızlı büyümesini sürdüren Netlog Lojistik, 2020’de ilk yatırımlarını Renault Trucks ile araç filosu için yaptı. Netlog, 150 adet Renault Trucks T 480 çekici alımı ile filosunu güçlendirdi.

Sektörde de yılın ilk büyük araç yatırımı olarak dikkat çeken teslimata Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu ile Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu katıldı. Yöneticiler, yeni araçların teslimat töreninde aynı zamanda sektörün gündemini de değerlendirdi.

Ülkemizin geleceğine olan inancımızın en somut göstergesi

Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Netlog Lojistik Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu, lojistik alanında bir dünya markası olma hedefiyle çıktıkları yolda yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin; bugün yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri alanında Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı olduklarının altını çizerken, “Bu hayalin peşinden koşarken her zaman en büyük önceliğimiz, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak oldu. Bugün attığımız bu imzalar ve gerçekleştirdiğimiz bu teslimat töreni de aslında Netlog’un Türkiye ekonomisine olan güveninin; ülkemizin geleceğine olan inancımızın en somut göstergesi” dedi.

Yurt içinde günde 6 bine yakın TIR hareketini yönetiyoruz

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada taşımacılık sektörünün ekonomilerin can damarı olduğunu ifade eden Olcay Sunucu, “Bu anlamda sektörde yaptığımız her yatırımla bir anlamda ekonomik faaliyeti destekliyoruz. Bugün Netlog olarak yurt içinde her gün 6 bine yakın TIR hareketini yönetiyoruz” dedi. Lojistik şirketlerinin en büyük maliyet kaleminin yakıt olduğunu hatırlatan Olcay Sunucu şöyle devam etti: “Bu denli büyük bir operasyonda katma değerli hizmet sunmanın ve hizmet kalitesinin yanı sıra maliyet tasarrufları da rekabet esaslarımızda önem taşıyor. Renault Trucks çekicileri 2008’den, T serisi çekicileri ise 2015’ten bu yana kullanıyoruz. Bu yeni nesil çekicilerle birlikte bir yandan maliyetlerimizi aşağı çekip müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunarken diğer yandan da çevrenin korunmasına katkıda bulunacağız.”

Netlog Lojistik, bizim için global bir lojistik markası

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin de Türkiye’yi ziyaret ederek bu önemli teslimata katıldı. Blin, Türkiye pazarının Renault Trucks için önemini belirterek şu şekilde açıkladı; “Renault Trucks’ın Türkiye’deki hedefleri her yıl büyürken 2020 yılına Netlog Lojistik’in teslimatı ile başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Netlog Lojistik gibi global ölçekte önemli, daha önce Renault Trucks araçları kullanan müşterilerimizin tekrar çekicilerimizi tercih etmesi bizim için başarımızın bir göstergesi oluyor.”

Olcay Sunucu ve Sebastien Delepine

Netlog Lojistik, 2008’den bu yana Renault Trucks çekicileri kullanıyor

Teslimat töreninde açıklamada bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Netlog Lojistik’in sektöre öncülük eden atılımlarını ve açılımlarını her zaman yakından takip edip, takdir ediyoruz. 10 yılı aşan iş ortaklığımızda markamızı tercih etmeleri, filolarını hem genişletirken hem de yenilerken yeni alımlarındaki yatırımlarını yine Renault Trucks araçlar ile gerçekleştirmeleri önemli bir referans. Netlog Lojistik’in araçlarımızın performans ve verimlilikleri kadar yakıt tasarruflarından da çok memnun olduklarını biliyoruz. Ticari araçlar söz konusu olduğunda ana konu, araçların yüksek performans ile kesintisiz yolda olması ve toplam sahip olma maliyetleridir. Netlog Lojistik gibi büyük operasyonlar gerçekleştirdiğinizde toplam sahip olma maliyetleri, sunduğunuz hizmetin rekabetçiliği ve kalitesi anlamında önem taşıyor. Bu konuda her zaman sadece araçlarımız ile değil toplam çözümlerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks T serisi çekiciler ile Türkiye’deki pazar paylarını arttırdıklarını belirten Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Uzun yol T serimiz, segmentinde çok özel bir konuma sahip. Araçlarımız, son teknolojik özellikleri, yüksek performansı, yakıt tasarrufu ve konforu ile hem lojistik firmalarının operasyonlarına hem de sürücülerin konfor ve verimliliklerine katkı sağlıyor. Tüm sunduğumuz avantajların Netlog Lojistik tarafından takdir edilmesinden son derece memnunuz. İlk teslimatımızı, bu denli büyük bir yatırım ile Netlog Lojistik’e yapmak bizim için çok özel bir yıl başlangıcı oldu” şeklinde açıkladı.