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Yıldırımlar Lojistik Filosunu Scania’ya Çeviriyor

Düzce merkezli Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik, 16 adet R500 A4X2LA park klimalı araç satın aldı.

Lojistik 13.08.2021, 12:21
Yıldırımlar Lojistik Filosunu Scania’ya Çeviriyor

1994 yılında makine sanayi ticaret şirketi olarak başlayan, 2011 yılında uluslararası nakliyat ve lojistik hizmetlerini de çalışma alanlarına ekleyen Yıldırımlar Grup, 34 yıla varan geçmişi ile Düzce’nin köklü firmaları arasında yer alıyor.

Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik, yeni araçlarını kendi tesislerinin yer aldığı Kaynaşlı’da düzenlenen törenle teslim aldı. Teslimat törenine Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Yıldırım, Mehmet Yıldırım ve Veysel Yıldırım ile Scania Satış Bölge Yöneticisi Metin Bayrak, Tırsan Satış Yöneticisi Recep Demir, Tırsan Satış Danışmanı Atakan Sarp katıldı.

“Tüm filomuz Scania olacak”

Teslimat töreninde bir konuşma yapan Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım “Filomuzda şu an 20 adet farklı markada çekici bulunuyor. Bugün teslim aldığımız Scania araçlar ile filoyu tamamen yenilemeyi ve Scania markası ile oluşturmayı planlıyoruz. Scania markası uluslararası taşımacılıkta rekabet gücümüzü yükseltecektir. “şeklinde konuştu.

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