YENİ TOMRA 5C, GÜRSOY İLE TÜRKİYE’DE İLK DEFA FINDIK İŞLEMEK ÜZERE İŞ BAŞINDA

1933 yılından bu yana fındık üretimi ve ticareti alanında faaliyetlerini sürdüren Gürsoy, Türkiye fındık ihracat listesine göre ilk on firma arasında yer alıyor. Ordu, Karadeniz’de bulunan üç fabrikası ile bölgesindeki en köklü fındık ve yan ürünleri üreticilerinden biri olarak dış pazarda da büyük talep görüyor. Dünyada 32 ülkeye ihracat yapan ve genelde dünyanın üst seğmende çalışan büyük sanayicilerine natürel ve işlenmiş fındık mamulleri ihraç eden Gürsoy, bu doğrultuda tesis yatırımlarına da kesintisiz devam ediyor. Gürsoy, TOMRA optik ayıklama makineleri ile otomasyon yatırımı yaparken yeni alımlarında bir ilke imza atıyor. En gelişmiş teknolojiler ile donatılan yeni TOMRA 5C’yi tercih eden Gürsoy, bu optik ayıklama makinesini ilk defa fındık işlemesinde kullanan firma olarak ürün kalitesini daha da arttırmayı hedefliyor.

Gürsoy, sanayi kullanımı için natürel fındık ve her çeşit işlenmiş fındık çeşitlerini üretirken yurtdışı ve yurtiçi perakende sektörü için kakaolu, sütlü krema çeşitleri, fındık ezmesi, draje, çeşitli paketli fındıklar ile soslar ve çikolata ürünleri üretiyor. 2000’li yılların başından bu yana Gürsoy tesislerinde TOMRA makineleri kullanılıyor. Ordu’da bulunan üç fabrikalarında toplam 6 adet TOMRA makinesi işletme hattında bulunuyor.

Yeni TOMRA 5C optik ayıklama makinesi alımları ile ilgili bilgi veren Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy; “Üretimimiz, yıllara göre gerek rekolte gerekse ihracat şartlarına göre çok değişmekle birlikte imalattan satışlarımız, 10.000 ton ila 14.000 ton/iç fındık arasında oluyor. Bu kapasitelere ulaşırken TOMRA makinelerinin sağladığı avantajlardan yararlanıyoruz. TOMRA makinelerini, genelde natürel fındık hattında kullanıyoruz zira işleyeceğiniz fındıkların hammaddelerini iyi seçtiğiniz takdirde işlendikten sonra tekrar seçmenize ihtiyaç kalmıyor. Bu bakımdan TOMRA makineleri genelde natürel fındık hattına yerleştirilmiş durumda ancak işlenmiş fındık hattında çalışan TOMRA optik ayıklama makinemiz de mevcut. 20 yılı aşkın süredir devam eden çözüm ortaklığımızdan memnuniyetimiz doğrultusunda bu sefer ise en yeni makinelerine yatırım yaparak TOMRA 5C’yi ilk defa fındık uygulaması için kullanmaya karar verdik” diye belirtti.

Dursun Gürsoy, Türkiye’nin en çok Almanya ve İtalya başta olmak üzere ağırlıklı olarak Fransa, Polonya ve Avusturya sırasıyla AB ülkelerine fındık ihracatı yaptığını belirterek; “Avrupa ülkelerinin yüksek kalite beklentilerini karşılayabilmek üzere çok hassas bir üretim süreci yönetiyoruz. Bu nedenle hem bizlerin hem de müşterilerimizin güvendiği otomasyon yatırımları önem kazanıyor. Her şeyden önce TOMRA’nın kurumsal yapısına ve devamlılığına güveniyoruz. Yüksek verimliliği ve kaliteli ürün elde etmemizdeki başarısı, işleme operasyonlarımıza değer katıyor. Öte yandan TOMRA optik ayıklama makinelerinin, işletme maliyetini azaltıcı fonksiyonu herkes tarafından biliniyor. Öncelikle işçilikten tasarruf sağlaması, ayıklama kapasitelerinin yüksek olmasının avantajları ve görsel olarak işçilerin seçemeyecekleri kusurları rahatlıkla ayıklamaları, işletme maliyetlerini azaltıyor” dedi.

Türkiye’nin dünyada en çok fındık üreten ülke durumunda olduğunu belirten Dursun Gürsoy; “Türkiye, dünya fındık arzının yıllara göre %65-70’ni karşılıyor. Fındık üreten ülkeler sıralamasında İtalya, USA, Azerbaycan, Gürcistan, Şili ve İspanya gelmekte olup ülkemiz gerek miktar gerekse kalite anlamında dünya liderliğini devam ettiriyor. 2020 yılında Türkiye, 280.924 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1,94 milyar USD döviz girdisi temin etti. Pandemi nedeniyle ihracat pazarlarında yaşanan daralma neticesinde bir evvelki yıla göre fındık ihracatı, miktar bazında %12, döviz bazında ise %4 civarında düşüş kaydetti. İç pazarda ise pandemi etkileri, daha çok hissedildi ve tahminen iç talepte %15 civarında bir daralma yaşandı. Ancak 2021 yılı içinde özellikle yılın ilk dört ayında Avrupa ülkelerinde uygulanan sıkı tedbirler ve aşılamada kaydedilen olumlu gelişmeler, özellikle Haziran-Aralık döneminde piyasalara olumlu yansıyacak ve tüketimde artış trendi, hız kazanacak görünüyor. Bu nedenle fındık üreticilerinin tesis yatırımların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Fındık üretiminde lider olan Türkiye’de otomasyon yatırımları artmalı

Pandemi sürecinde diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi fındık işleme sanayinde de otomasyonun ve optik ayıklama çözümlerinin bir kez daha önemi ortaya çıktı. Pandemi süreci içinde işçilik maliyetlerinin süratle artması, işçileri hastalıktan koruma amacı ile tesis içinde ve dışında alınan ilave tedbirlerin ve süreç içinde yaşanan iş kaybının ek maliyetleri otomasyonun ve makineleşmenin avantajlarını bir kez daha gösterdi.

Bu konuyla ilgili bilgi veren Dursun Gürsoy; “Türkiye’de fındık sektöründe optik ayıklama çözümleri kullanımı, 10-15 sene evvel başlamasına rağmen hala istendiği noktada değil. Finansman maliyetinin süratle artması, özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların yatırım yapmasını imkânsızlaştırıyor. Büyük firmalar ise imkânları çerçevesinde yavaşta olsa optik ayıklama sistemlerini fabrikalarına monte etmeye çalışıyor ancak kredi maliyetlerinin yüksek olması fındıkta son yıllarda kar marjlarının rekabetten dolayı süratle düşmesi optik ayıklama makinelerine yapılan yatırımları yavaşlatıyor. Optik ayıklama kullanımı, küçük ve orta ölçekli firmalarda %5’i geçmemekte büyük firmalarda ise kullanım yaygın olmakla birlikte işleme kapasitelerine göre hala %50’lerin altında kalıyor. Ancak pandemi sürecinin negatif etkilerinin, bu firmaların yatırım kararlarını hızlandıracağı kanaatindeyim” diye açıkladı.

TOMRA makinelerinin tesislerinde kullanımı ile öncelikle yabancı madde şikâyetlerinde büyük düşüş yaşadıklarını belirten Dursun Gürsoy, “İşçilik maliyetlerimiz düşerken imalat kapasitemizde artış yaşadık. Bunun dışında en önemli artılardan biri, süratli bakım ve yedek parça hizmeti sağlaması ile makine performanslarının çok iyi olması. Kısaca tüm getirilerini topladığımızda optik makinelere yatırımın geri dönüşü son derece kısalıyor” şeklinde belirtti.

TOMRA’nın yeni makinesi TOMRA 5C’nin alımından önce ise detaylı bir araştırma yapan Gürsoy; “Farklı optik ayıklama çözümlerini inceledik. TOMRA 5C’nin ayıklama performansı, kapasitesi ve özellikle diğer optik cihazların seçemeyeceği bazı kusurları ayıklama özelliği ve geçmiş yıllarda TOMRA cihazlarında yaşadığımız olumlu tecrübeler bizim tercihimizi TOMRA 5C’den yana kullanmamıza sebep oldu” diye ekledi.

TOMRA Food Türkiye Satış Müdürü Ahmet Koçyiğit, konu ile ilgili olarak; “TOMRA 5C optik ayıklama makinesi, mümkün olan en iyi yabancı madde ve kalite kusurları ayıklama performansı için sektörde lider sensör teknolojilerini, makine öğrenimi ve büyük veri analiziyle birleştiriyor. Yüksek çözünürlüklü lazerler ve en yeni nesil sensörler, TOMRA 5C’nin diğer makinelerle görüntülenmesi mümkün olmayan en küçük kusurları algılamasını ve analiz etmesini sağlıyor. Bu makinemiz ile kuru meyve ve kabuklu yemiş sektörünün işçilik, gıda güvenliği, kapasitesi ve ürün kalitesi gibi en büyük zorluklarını ele aldık. Gürsoy, her zamanki gibi gelişimlere açık yaklaşımları ile bu özel makinayı kullanan Türkiye’deki ilk fındık işleyicisi olacak” dedi.