YENİ NESİL RENAULT TRUCKS MOTORLARI İLE %10'A KADAR YAKIT TASARRUFU

Renault Trucks, 2021 yılında T, T High, C ve K serilerinde tasarım, sürüş konforu ve kabin içi konfor açısından büyük değişiklikler yapmıştı. Şimdi ise yeni teknolojilerin ve özel hizmetlerin entegrasyonu ile birleştiğinde önceki nesil Renault Trucks motorlarına kıyasla %10'a kadar yakıt tasarrufu sağlayan yeni 11 ve 13 litre Euro VI Step E, DE11 ve DE13 motorların sunulmasıyla bu evrimi sürdürüyor.

Yeni DE11 ve DE13 motorlarının optimum verimliliği

Renault Trucks'ın yeni nesil Euro VI Step E motorları DE11 ve DE13, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltan yeni teknolojiler ile donatılıyor.

DE11 ve DE13 motorları, daha iyi yanma performansı için patentli Dalga Piston teknolojisine sahip. Bu çözüm, alevleri yanma odasının içine yeniden yönlendirerek mevcut oksijenin kullanımını optimize ediyor ve böylece yanmayı iyileştiriyor. Motorlar ayrıca, yeni yanma performansına uyarlanan, yüksek hassasiyetli yeni enjektörlerle donatılıyor.

Renault Trucks, verimliliği artırmak üzere bağlantı kolları, pistonlar ve krank milini yeniden tasarlayarak ve karter gazı kontrolünü optimize ederek sürtünme kaybını azaltmak için de çözümler üretiyor. İyileştirilmiş tepki süresine sahip yeni yüksek performanslı bilye yataklı turbo şarj ve düşük viskoziteli yağ ile birleştirilmiş değişken akışlı bir yağ pompası da bulunuyor.

Ayrıca Renault Trucks, optimize edilmiş art işletme sistemi ve yeni bir motor kontrol ünitesi kullanıyor.

Daha güçlü ve daha yüksek yakıt tasarruflu bir motor için Turbo Compound teknolojisi

Optimum performans için Renault Trucks T, T High ve C modelleri, manevra kabiliyetinden veya ticari hızdan ödün vermeden önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Turbo Compound teknolojisine sahip DE13 TC motor ile opsiyonel olarak donatılabiliyor.

Turbo şarjın aşağı akışına yerleştirilmiş ek bir türbin, egzoz gazlarında kalan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüyor ve bunu ek motor torku şeklinde krank miline iletiyor.

Bu nedenle Turbo Compound, daha düşük motor hızlarında, daha yüksek tork seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor. Otoyolda, hız sabitleyici altında ve yokuş yukarı sürüşlerde vites küçültmeye gerek kalmadan sabit bir hız korunabiliyor.

Daha hızlı vites geçişleri için yeni bir şanzıman

Araçlar, daha sarsıntısız ve daha hızlı vites geçişleri için yeni bir hesaplayıcı, yeni kontrol yazılımı ve yeni bir debriyaj pedalı kumandası içeren yeni nesil Optidriver şanzıman donanımına sahip.

Yakıt tüketiminin tam kontrolü için gelişmiş yazılım ve hizmetler

Daha fazla yakıt tasarrufu için Renault Trucks, manevra kabiliyetini azaltmadan en iyi motor verimliliğiyle bölgede geçirilen süreyi en üst düzeye çıkaran Akıllı Tork Kontrolü çözümünü tercih ediyor.

Ayrıca Renault Trucks, vites değiştirmeyi optimize etmek ve yakıt tasarrufunu artırmak için yolun topoğrafyasını kullanan Optivision öngörülü hız sabitleyiciyi de geliştirmeye devam ediyor.

Öte yandan, filolarının yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını izleme ve iyileştirme çabalarında taşımacılık profesyonellerini desteklemek için çözümler sunuyor. Optifleet filo yönetim yazılımı (Kontrol modülü), her aracın yakıt tüketimini izliyor ve tüketimi azaltmak için önlem alınabilecek alanları belirlemek için sürüş stillerini analiz ediyor. Renault Trucks ayrıca, yakıt tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlamak üzere rasyonel sürüş ilkeleri ile ilgili eksiksiz bir eğitim programı da sunuyor.