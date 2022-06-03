“Yedek Parça” İhracatındaki Rekor Lojistik Sektörünü De Sevindirdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye’nin otomotiv yan sanayi ihracatı geçen yıl rekor düzeye çıktı. İhracat, 2020 yılına kıyasla yüzde 26 artarak 11,8 milyar dolara ulaştı. Yedek parça ihracatının yüzde 45 ile yaklaşık yarısı, Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticileri olan Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya’ya gerçekleşti. Otomotiv yan sanayi ihracatının neredeyse dörtte biri ise 2,7 milyar dolar ile Almanya’ya yapıldı.

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel

“Yedek parça taşımalarımız yüzde 22 arttı”

Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, “yedek parça” ihracatının lojistik firmalarının da yüzünü güldürdüğünü belirtti. Intermax Logistics olarak yedek parça taşımacılığında da uzmanlaştıklarının altını çizen Çelikel, “Tedarik ve çip krizi nedeniyle üretiminde sorunların yaşandığı yedek parça ürünlerinin ihracatındaki artış, taşımalarımıza da yansıdı. İthalat ve ihracat seferlerimizde yedek parça taşımalarımız yüzde 22 arttı.” dedi.

Çelikel, otomotiv sektöründe ürün çeşitliliğinin ve hareketliliğin çok fazla olduğunu, bu nedenle otomotiv ürünlerinin lojistiğinin, firmaların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler gerektirdiğini vurguladı.

“İhtiyaç halinde minivan araçlarla da hizmet veriyoruz”

Yedek parça lojistiğinin, hız ve maliyet açısından etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelikel, “Yoğun bir çaba ve uzmanlık gerektiren otomotiv ürünleri taşımalarımızda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için profesyonel ekibimiz ve geniş operasyon ağımız ile hızlı ve güvenilir hizmetler veriyoruz. Özel donanımlı araçlarımızla komple ve parsiyel taşımacılığın yanında, ihtiyaç halinde minivanlarımızla da ithalatçı ve ihracatçımıza özel çözümler sunuyoruz.” diye konuştu.

“Almanya’da yatırımlarımızı artırdık”

Çelikel, yedek parça taşımacılığının, lojistik sektöründe önemli bir ağırlığı olduğunu belirterek, şunları da kaydetti:

“İhracat yoğunlukla Avrupalı otomotiv üreticilerine, özellikle de Almanya’ya yapılıyor. Geçen yıl bu ülkeye 2,7 milyar dolarlık yedek parça ihraç edildi. Biz de Almanya’daki yatırımlarımızı artırdık. Mannheim’daki depomuz ile Türk üreticilerinin hizmetindeyiz. Almanya’daki şirketimiz ve ofisimiz aracılığıyla sadece Türkiye - Avrupa hattında değil Avrupa içi lojistik ihtiyaçlarında da Türk firmalarını destekliyoruz.”