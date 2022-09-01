Yapay Zeka ile Desteklenen Teknolojiler Modern Depolama Sistemlerine Çözüm Sunuyor!

1942 yılında lojistik sektöründe hizmet vermek üzere kurulan Horoz Lojistik, son yıllarda teknolojik yatırımları ile de ilgi çekmeye başladı. Dijitalleşmeye olan yönelimdeki artışı takip ederek yapay zeka destekli teknolojiler geliştiren firma, Nisan 2021 itibariyle yeni nesil bir depo projesini hayata geçirdi. Özellikle e-ticaret için tasarlanan bu modern depo, depo yönetim yazılımı ile destekleniyor ve aynı gün mal kabulden kişiye özel paketlemeye kadar her alanda sürece entegre oluyor.

Online alışveriş ihtiyaçları minimum insan müdahalesi ile karşılanıyor!

Lojistik sektöründe Türkiye’deki ilk milli kuruluş olan Horoz Lojistik, 5 kıtadan 109 ülkede birbirinden farklı lojistik çözümler üreten bir firma. Verdiği kaliteli hizmet standartları ile sektörü iyileştirmeye çalışan firmanın en son getirdiği yeniliklerden biri ise akıllı depolama hizmetleri. Yapay zekayı kullanarak sektörel ihtiyaçlara en iyi çözüm olmayı amaçlayan bu projenin öne çıkan özelliklerinden bazıları ise; artan e-ticaret alışkanlıkları ile birlikte gelen stok kontrolü, ürün tedariği ve iade gibi birbirinden farklı süreçleri aynı anda sürdürmek. Tamamen Horoz Lojistik’e ait bir yapı olarak geliştirilen akıllı depo hizmeti, günde 50 bin siparişi verimli şekilde yönetecek dev bir kapasiteye sahip. Bu kapasite sayesinde kalite kontrol hizmetleri, ürün stoğu takibi, izlenebilirlik ve alternatif kargo seçenekleri gibi e-ticaret aktivitelerini kolaylaştıran pek çok çözüm devreye alınmış durumda.

Depoda verimliliği artıran ve sipariş hazırlama hızını 4 katına çıkaran bu akıllı sistem, hem markalara hem de müşterilere daha kaliteli bir e-ticaret hizmeti verilmesini sağlıyor. Buna göre; partiler halinde toplanan siparişler otomatik paketleme makineleri, boş kasa hatları ve otomatik barkodlama sistemleri sayesinde e-ticaret firmalarının tümüne tek bir elden yanıt verebiliyor ve bütün sürecin “minimum insan, maksimum hız” mantığıyla ilerletilmesini sağlıyor.

Özel günlerde artan e-ticaret hacmine en iyi çözüm akıllı depo sistemi!

E-ticarette müşterilerimizin birden fazla kanalda sattıkları malların sevkiyat ve stok takiplerini yapabilmeleri için bir platform geliştirdik diyen Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz hayata geçirdikleri e-depo sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bütün dünyada ve ülkemizde özel günlerde markalar tarafından yapılan indirimler müşterileri e-ticarete yönlendirmiş durumda. Elde edilen verilere göre; “Black Friday” olarak bilinen Efsane Cuma döneminde online alışveriş hacminde geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre %38’lik bir artış gözlendi. Kredi kartı ve debit kart ile yapılan işlemlerin sayısında ayrı ayrı yükselişler yaşanırken müşterilerin giyimden kozmetiğe, mobilyadan elektroniğe kadar her alanda e-ticarete daha fazla yöneldiği kanıtlandı.

Bu yönelimleri iyileştirmek ve müşteri-marka arasındaki mağduriyetleri gidermek adına Horoz Lojistik olarak geliştirdiğimiz e-depo sistemi ise, yoğun alışverişlerin yapıldığı popüler dönemleri bile verimli şekilde yönetmeyi başardı. Tekli ürün siparişlerinde günlük kapasitesi 250 bine ulaşan akıllı e-depo sistemi; anneler günü, efsane cuma, sevgililer günü ve yılbaşı gibi ölçek artışı gözlenen dönemlerde markalar için en iyi çözümlerden biri haline geldi. Tam otomasyon sistemi sayesinde siparişleri ayrıştıran, kişiye özel paketleme sistemlerine sahip olan ve ihtiyaca uygun şekilde cevap veren sistem; aynı gün mal kabulde %99.5, aynı gün sevkiyatta %99.8, hatasız sevkiyatta %99.9 ve stok doğruluğunda %99.8 oranında verimlilik sağlayarak en başarılı sistem olduğunu kanıtladı” dedi.