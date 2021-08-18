Yalçınsoy Lojistik 16 adet yeni Volvo FH 460 4X2 ile filosunu güçlendirdi

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Volvo Trucks, Ortadoğu ülkelerine verdiği lojistik hizmetini Avrupa hattına genişletme kararı alan Yalçınsoy Lojistik’e 16 adet yeni Volvo FH 460 satışı gerçekleştirdi. Böylece firmanın 35 adede ulaşan araç filosunda, toplam 20 adet Volvo Trucks aracı bulunuyor.

Yeni Volvo FH 460 yakıt verimliliği, çevre dostu ve yeni emisyon standartlarına uygun olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor. Araçlarda, Yalçınsoy Lojistik’in Avrupa hattında ihtiyaç duyduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) uygun opsiyon paketi olması da tercihlerinde etkili oldu.

Teslimat törenine, Yalçınsoy Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Yalçın ile Volvo Trucks İmam Kayalı Yetkili Satıcı ve Servisi’nden Satış Koordinasyon ve Operasyon Müdürü Yunus Emre Özen ile Saha Satış Müdürleri Fatih Çoban ve Sinan Karaman katıldı.

Yalçınsoy Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Yalçın, Volvo Trucks markasıyla iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “İşimizi Avrupa’ya genişletiyoruz ve araçların emisyon standartları ve ADR uygunluğu bizim için çok önemli. Filomuzu Volvo Truck markası ile genişletmekten oldukça memnunuz” dedi.

Yeni Volvo FH 460 araçlarda bulunan; I-Shift şanzıman, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC), kişisel ayarlanabilir Volvo Dinamik Direksiyon, otomatik gündüz-kısa far geçişi, acil frenleme sistemi, ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da Yalçınsoy Lojistik’in güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.