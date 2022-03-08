WiLAT Türkiye, Lojistik ve Taşımacılık Sektöründeki Yetkinlik ve Cinsiyet Eşitsizliği Araştırmasını Basın Toplantısı ile Duyurdu

Hakan GÜLDAĞ ve Özlem DALGA moderatörlüğünde gerçekleşen basın toplantısına, WiLAT Dostu ve WiLAT Onur kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem ALKİN uzaktan bağlantı ile katılarak WiLAT’ın sektör için önemini ve 103 yıllık bu kurumun ülkemize kazandırılmasının çok değerli olduğunu dile getirdi.

WiLAT bireysel ve kurumsal üyelerinin de katılım sağladığı toplantıda WiLAT Global Başkan Yardımcısı ve WiLAT Türkiye kurucu Başkanı Berna AKYILDIZ şöyle konuştu:

‘‘Bugün burada siz değerli dostlarımız ve değerli üyelerimiz ile birlikte olmaktan ve sizlere araştırmamızı sunmaktan ötürü çok mutluyuz.

Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde tüm dünyada taşımacılık ve lojistik sektörü, sağlık sektöründen sonra en önemli sektör haline geldi. Pandemi süresince tüketici alışkanlıkları tamamen değişti, lojistik ve taşımacılık günlük yaşantımıza tamamen girdi. E-Ticaret ve online alışverişin giderek yoğunlaşması, kağıtsız ve temassız süreçler ile sektör tüm dünyada büyük bir hızla dijitalleşmekte ve değişmektedir.

Taşımacılık ve lojistik aynı zamanda tüm sektörlerin kesişen noktası ve önemli bir unsurudur. Pandemi süresince değişen dünya ticaretinde artan maliyetlerden ötürü lojistik, ticareti belirleyici faktör haline gelmiştir.

Sektör, böylesine büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olmasına rağmen halen erkek egemen algısından kurtulamamış, kadın işgücü yüzde 9,1 gibi çok düşük bir seviyede seyretmektedir. Bu demek oluyor ki sektör, bu önemli değişim ve dönüşüm sürecinde kadın iş gücünden ve katkılarından yeterince faydalanamamaktadır.

Oysa kadınlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişim ve dönüşümün öncüleridir.

Biz, WiLAT Türkiye olarak bu araştırma sonuçlarına göre konuları ele alacağız. Kadınların bu sektörde daha çok yer almalarına, var olanların tutunmalarına ve güçlenmelerine yönelik projelerimizle ilgili çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürüyoruz. Sektörün tüm katmanlarındaki kadın çalışan sayısının azlığından yola çıkarak başlattığımız mentorlük projelerinde ana hedefimiz, sektöre nitelikli genç kadın lojistikçiler kazandırmaktır.’’

CiLT, UND ve UTİKAD gibi sektörel paydaşların destekleri ile yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı başlıklar şu şekildedir:

Lojistik ve Taşımacılık sektörü için en kritik üç beceri analitik düşünme, zaman yönetimi ve müşteri ilişkileri olarak belirlenmiştir.

Dijitalleşmeye uyum sağlamada en büyük zorluk, yeni teknolojilere karşı işgücünün direnç göstermesi olarak belirlenmiştir.

Sektörde en sık karşılaşılan beceri eksikleri arasında yabancı dil, zamanlama becerisi ve uzmanlık alanındaki yetersizlikler yer almaktadır.

Sektördeki firmalar beceri açığını kapatmak için üniversiteler veya meslek okullarıyla ortaklık sağlamaktansa, kendileri eğitim vermeyi tercih etmektedir.

Sektördeki liderlik rollerindeki cinsiyet eşitsizliğinin en önemli nedeni, endüstrinin erkek egemen olması ve rol model kadınların az olmasıdır. İkinci planda kalan nedenler arasında erkek liderlerin yine erkek yetenekleri tercih etmesi ve kadınların doğum nedeniyle ilk yıllarda işten ayrılması yer almaktadır.

Cinsiyet eşitliği öne çıkan bir organizasyonun en önemli özellikleri arasında cinsiyet eşitliğinin iş stratejisinin temel bir parçası olması, kadınlar ve erkeklerin eşit ücret alması, anne çalışanlara esnek çalışma programı uygulanması yer almaktadır.

Toplantı, Global WiLAT üyelik ve WiLAT Dostu sertifikalarının dağıtım töreni ile sona erdi.

WiLAT, 1919 yılında Birleşik Krallık merkezli kurulmuş olan CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport)’un kadın kanadı olarak 2013 yılında kadınların lojistik ve taşımacılık sektöründeki yerini güçlendirmek, sektördeki kadın sayısını arttırmak ve onlara sektördeki faaliyetleri süresince destek olmak amacıyla Nijerya’da kurularak serüvenine başladı. O günden bugüne yıllar içinde diğer ülkelerde de yapılanarak 33 ülkede faaliyetlerini büyüyerek sürdürüyor.

Türkiye’de kadın ve lojistik kelimelerini ilk kez bir araya getiren ve sektördeki kadınları aynı çatı altında toplayan WiLAT Türkiye, faaliyetlerine 2021 itibariyle başladı.

Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında lider organizasyon olmak vizyonu ile yola çıkan WiLAT Türkiye, çalışmalarını büyük bir hız ve yepyeni projeler ile devam ettiriyor.