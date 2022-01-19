WiLAT Türkiye Kurucu Başkanı Berna AKYILDIZ WiLAT Global Başkan yardımcılığına seçildi

Türkiye’de Kadın ve Lojistik kelimelerinin ilk kez bir araya getiren ve sektördeki kadınları aynı çatı altında toplayan WiLAT Türkiye, faaliyetlerine 2021 itibariyle başladı.

Berna Akyıldız kısa sürede gelen bu önemli görevden duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti,

WiLAT Türkiye olarak kuruluşumuzdan itibaren kısa sürede yaptığımız araştırmalar, projeler ve farkındalik çalışmaları ile WiLAT Global’in parlayan yıldızı olduk. Arkamıza çok kuvvetli bir rüzgar aldık ve o hızla çalışmalarımızı sürdürürken bu teklif çalışmalarımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun ifadesi oldu. Büyük bir heyecan ile ilerlerken çalışmalarımızın Wilat global tarafından takdir görmesi heyecanımızı daha da arttırdı.

12.Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı şurası ana oturumuna WiLAT Türkiye Başkanı olarak davet edildiğimde de ülkemizde bu önemli insiyatifi başlatmış olmanın memnuniyetini duymuştum.

Sektörün tüm katmanlarından çok güçlü kadınlarla ve cinsiyet eşitliğini destekleyen kurumlar ile birlikte ilerliyoruz. Amacımız sektöre daha fazla kadının katılımının ve etkisinin arttirilmasıdır. WiLAT’ın sloganı “Stronger Together”, bizde hep birlikte daha güçlüyüz ilkesi ile ilerliyoruz. Sektörde Kadınlar için ele alınacak çok konu var projeleri etkin bir biçimde ve sonuçlarını alarak hayata geçiriyoruz. Global projeler üzerinde de çalışmaya başladık.Sektörün çok hızlı bir değişim içinde olduğu bir dönemdeyiz. Değişim kadınlarla başlar ve hız kazanır. Bu süreçte kadın katılımına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.

Sektörü doğrudan ilgilendiren sürdürülebilirlik, yeşil ve dijitalleşme konularında da çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor diye belirtti.

Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında lider organizasyon olmak vizyonu ile yola çıkan WiLAT Türkiye çalışmalarını büyük bir hız ve yepyeni projeler ile devam ettiriyor.

WiLAT Türkiye, lojistik ve taşımacılığı genç nesillere tanıtıp onların sektöre adım atmalarını sağlarken, aynı zamanda sektörde faal olan kadın profesyonellerin kariyer gelişimine de her aşamada destek veriyor.

WiLAT, 1919 yılında Birleşik Krallık merkezli kurulmuş olan CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport)’un kadın kanadı olarak 2013 yılında kadınların lojistik ve taşımacılık sektöründeki yerini güçlendirmek, sektördeki kadın sayısını arttırmak ve onlara sektördeki faaliyetleri süresince destek olmak amacıyla Nijerya’da kurularak serüvenine başladı. O günden bugüne yıllar içinde diğer ülkelerde de yapılanarak 33 ülkede faaliyetlerini büyüyerek sürdürüyor. 18 ülke daha, çok yakında WiLAT Global topluluğuna katılacak.

Berna Akyildiz TGL TRANSTAŞ Global Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DEIK Togo İş Konseyi Kurucu Başkanı, UTİKAD ve KAGİDER üyesidir.