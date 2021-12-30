WiLAT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız ve Başkan Yardımcısı Esra Kıvrak ile lojistik sektörü üzerine

Ekovitrin Dergisi olarak "Lojistiğin Kadın Platformu" WiLAT TÜRKİYE BAŞKANI BERNA AKYILDIZ ve BAŞKAN YARDIMCISI ESRA KIVRAK ile güzel bir söyleşi yaptık.

Berna Akyıldız, Türkiye Lojistik sektörünün bu yılını, sektörün pandemi ile imtihanını ve gelecek yılki beklentilerinin yanı sıra Wilat Türkiye'nin bu sene yaptığı işlerden bahsetti ve 2022'de hayata geçirilecek 3 yeni projeyi de detaylarıyla anlattı.

Esra Kıvrak ise yeşil lojistik ve lojistikte sürdürülebilirlik konularında değerli bilgiler verdi.